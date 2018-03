IMPRA v Praze zahajuje tour

Zapomeňte na všechno, co si o divadelní improvizaci myslíte. Držitelé Studentské Thálie 2015 nevycházejí z předem daných témat, ale vědí, co chtějí říct. V úterý 13. března zahájí v Praze již sedmé celorepublikové turné, na kterém vám to předvedou. Má název Imprassionismus.

Herecko-improvizační trio IMPRA tvoří dva herci (Hanny Firla a Ondřej Král) a multiinstrumentalista (Igor Ochepovsky). Během tří let své existence stihli odjet šest turné i zabodovat v zahraničí na festivalu Cargo Theatre 2017 v Drážďanech. Tam dokázali, že jejich show nemá hranice.

Nemají předem dané charaktery, témata, záchytné body ani kulisy nebo rekvizity. Nedrží se jednoho žánru, kombinují skoro všechny divadelní formy. Nabízejí smích, ale i dramatické situace, které diváka můžou překvapit. „Vycházíme z hereckého kumštu, nikdy jsme nedělali, co po nás chtěli diváci. Mám rád drama, ve kterém je i humor. Život je prostě tragikomedie a naše představení jsou o životě, vychází z něj,“ říká Hanny Firla.

Po šesti dokončených turné – Volání divočiny (2014), Nové formy (2015), Nebuď pussyvní (2015), Nepřestávejte lovit (2016), Nebuďme ovce (2016), Imaginarium (2017) - zahájí v pražském Pidivadle tour nazvanou Imprassionismus.

Ve čtyřech bodech svého manifestu improvizátoři shrnují, o čem letošní tour bude. Bude vycházet z jádra lidské přirozenosti a umělci se budou obracet a vracet ke svému vnitřnímu dítěti, ke stavu neposkvrněnosti. „Nebuďme pussyvní ovčí plniči a směřujme své životy cestou k tvůrčí individualitě. Není třeba se přitom bát lidskosti a emocí s ní spojených,“ hlásá poslední bod jejich manifestu.