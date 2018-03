I Dilettanti v Lobkowiczkém paláci

Madrigalový ansámbl I Dilettanti vystoupí ve čtvrtém pokračování Lobkowiczkého salonu, kdy představí svůj renesanční program. Soubor I Dilettanti založil v roce 2015 Čeněk Svoboda s přáteli, se kterými se již dlouho dobu věnuje poučené interpretaci staré vokální hudby. Soubor vystupuje ve složení od madrigalového kvintetu až po komorní ansámbl čítající 20 zpěváků.

Specializuje se na ucelené programy z oblasti renesanční vokální polyfonie, ale i skladby raného či vrcholného baroka. Největší pozornost věnuje soubor období kolem roku 1600, kdy se utvářely principy barokního hudebního slohu a harmonicko-melodické hudby vůbec. Krátká přednáška na téma „Soukromá korespondence Polyxeny a Zdeňka Vojtěcha z Lobkowicz“ v ceně vstupného od 17:00. Při zakoupení vstupenky na koncert získáte zvýhodněné vstupné za 100 Kč do muzea Lobkowiczkého paláce a 30% slevu do Lobkowicz Palace Café. Šatna zdarma. Lobkowiczký palác v tento den otevřen do 20:00. Vstupenky lze koupit na pokladně Lobkowiczkého paláce nebo rezervovat na tel. 602 108 292.