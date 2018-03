Divadelní a taneční festival Bazaar 2018

Inscenace One Gesture polského Nowého Teatru otevře slavnostně 16. března 2018 od 20h v divadle Ponec divadelní a taneční festival Bazaar. Bude tak zahájen celý třídenní program, který se následně přesune i do divadla Alfred ve dvoře a Studia Alta. Inscenace One Gesture navazuje na téma letošního Bazaaru: Hledání společného hlasu. Do Prahy se tak dostane mezinárodně oceňované představení o lidské komunikaci v režii špičkového divadelního inovátora Wojteka Ziemilského. Více informací i kompletní program Bazaaru najdete na www.alfredvedvore.cz/cs/bazaar.