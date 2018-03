Ben Caplan v Praze

Ben Caplan je nyní na turné s novými písničkami, které původně složil pro muzikál Old Stock: A Refugee Love Story. Oceněná divadelní hra měla premiéru na festivalu Edinburgh Fringe a počátkem roku 2018 se sedm týdnů hrála v New Yorku Off Broadway . Mezi pauzami v představeních Caplan vyráží na šňůry, aby si se svou novou čtyřčlennou kapelou zahrál po Evropě a Severní Americe. 25.května zavítá opět i do Prahy, aby své písně zahrál publiku ve Futurum Music Baru.

