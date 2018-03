Public Image Ltd. v Praze

U příležitosti 40. výročí založení Public Image Ltd. (PiL) Johna Lydona kapela s potěšením oznamuje velké evropské a japonské turné s názvem THE PUBLIC IMAGE IS ROTTEN TOUR, které začne 30.května v Bristolu. Velkou radost udělají určitě PiL určitě také svým fanouškům v České Republice, protože Public Image Ltd. odehrají svůj historicky první koncert v Praze 13.července 2018, kdy vystoupí na podiu Lucerna Music Baru.