Anglický příměstský tábor pro teenagery s názvem

Přidejte se k nám na již 12. dobrodružnou anglickou výpravu pro teenagery ve věku 12 - 18 let!

Vaši teenageři během týdne toho zažijí opravdu hodně: Dobrodružství - hledání Samurajského kódu - speciální Fujiyama hry na zámku Fujiyama - workshopy angličtiny - příprava japonských jídel a kreativní vyrábění Náš zkušený tým rodilých mluvčích z Ameriky společně s našimi skvělými dobrovolníky z Čech už tento dobrodružný anglický kemp připravují.

Kapacita tábora je limitována, registrujte se proto co nejdříve! Vaši teenageři si to určitě užijí a my se už moc těšíme.