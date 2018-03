Festival delikátních chutí 2018

Festival delikátních chutí se bude na Novoměstské radnici konat již počtvrté a i tentokrát otevře svou náruč plnou chutí z nejrůznějších kontinentů takřka celému světu.

Akce nechá nahlédnout do kuchyní mnoha zemí a rozvonět pokrmy, které je reprezentují. V sobotu 10.3.2018 od 10:00 do 18:00 hod. Můžete s námi objevovat dosud nepoznané, ale i oblíbené chutě a vůně na nádvoří Novoměstské radnice i v celém přízemí jejích interiérů. Můžete s námi zkrátka jednoho sobotního dopoledne procestovat svět.

Co vás čeká konkrétně vám poví Zuzana Menhartová, v jejíž režii festival probíhá: „Chutě slané i sladké, hořké, kyselé i umami. Pochoutky pikantní i jemné, studené i teplé, chuťovky do ubrousku i horkou polévku do misky. Paletu chutí ze Srí Lanky, vynikající pastu ze Sicílie, netradiční sladkosti z Maďarska. Burgery mnoha druhů, ohnivý Tex-Mex, tyrolské klobásky a sýry, šarmantní francouzská vína, domácí sirupy i guláš třeba z Barmy. Je toho zkrátka moc a nejlepší bude přijít si k nám vybrat."