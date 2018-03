Exkluzivní česká premiéra Ducati Panigale V4, první představení novinky Norton V4 a hlavně MV Agusta F4 RC Reparto Corse na živo! K tomu už 14. ročník Bohemian Custom Bike, Harley-Davidson, kaskadéři, Indian i novinky od tuzemské Jawy. Tradičnímu veletrhu Motocykl letos začíná opět růst kredit!

Nikdo z vás si myslím nemohl nevšimnout souboje na poli tuzemských motocyklových výstav, který trvá už od roku 2010. Skutečnost, že máme veletrhy dva, ve stejný termín a jednou za dva roky dokonce ve stejném městě, nebaví návštěvníky a už vůbec ne pořadatele. Ovšem letos se něco přihodilo. Malá úprava data, která přinesla do tohoto dříve neřešitelného stavu velké změny! Akce Motocykl 2018 koncipovaná jako přehlídka motocyklů, čtyřkolek, doplňků, techniky, sportu a života v jedné stopě, se koná v Praze v termínu 1.-4.3.2018, kdežto konkurenční akce je letos v jiném městě a hlavně o týden později!

Každý milovník motocyklů, kterému je zima dlouhá, tak může navštívit akce obě, nebo si prostě vybere tu, kterou má blíž. Asi největší efekt měla tato změna na samotné vystavovatele, podle kterých se u nás měří kvalita veletrhu především. Spousta z nich má tak možnost prezentace na obou akcích. Navíc prezentace v Praze a středočeském regionu je pro prodejce motocyklů nejdůležitější, díky čemuž veletrh Motocykl 2018 na výstavišti v pražských Holešovicích znovu upevňuje své pozice na trhu. Do prostor Průmyslového paláce se vrací velké motocyklové značky i nákladné expozice. Prahu tak letos opět čeká plnohodnotný motocyklový veletrh!

Ve střední hale Průmyslového paláce proběhne v rámci veletrhu Motocykl 2018 s slavnostní premiéra modelu Panigale V4. Ve čtvrtek 1.3.2018 od 20 hodin na Ducati V4 Party proběhne odhalení novinky Panigale V4 za účasti Manuela Poggialiho, dvojnásobného šampiona silničních motocyklových závodů v kubaturách 125 a 250 ccm a současný instruktor DRE – Ducati Riding Experience. Návštěvníci si užijí také koncert Viktora Dyka a kapely WAW!?, barmanskou show a koktejly Ladies Flair Team, Gastro bar se specialitami šéfkuchaře Honzy Matějky, DJ Magdalena Happyfeet. Uskuteční se dražba několika unikátních předmětů Ducati, jejíž výtěžek věnujeme dětem z Dětského domova v Krásné Lípě.

Letošní přehlídka motocyklů, čtyřkolek, doplňků, techniky, sportu a života v jedné stopě se ponese v duchu řady novinek a zajímavostí. Zastoupeny budou jak tradiční motocyklové značky, ale i úplné novinky na českém trhu. Značka Triumph představí na letošní výstavě záplavu novinek. Představeny budou dva nejnovější přírůstky populární kategorie Modern Classic. Zcela nový Bonneville Speedmaster a nástupce loňského motocyklu roku kategorie cruiser chopper, Bobber Black. Po delší absenci předstvíme na veletrhu Motocykl 2018 motocykly značky Honda v zastoupení dealera Auto Jarov.

V letošním roce se můžete poprvé v České republice seznámit s motocykly s nízkým obsahem do 125ccm UM (United Motorcycles) ve Střední hale Průmyslového paláce. UM byla poprvé v zemích EU představena v loňském roce na výstavě EICMA v Miláně. Dále se můžete těšit na novinky vystavené pouze na veletrhu Motocykl 2018 v Praze Moto Morini Milano a Corzarro 1200 ZZ. Ve Střední hale Průmyslového paláce se budete moci seznámit s novinkou Norton V4. Norton se hrdě považuje za skrz-naskrz britskou značku s ruční výrobou cca 250-300 kusů unikátních motocyklů, s vlastním vývojem, s vlastní výrobou dílů. Zastoupení bude mít i jediný český výrobce elektrických motocyklů KUBERG, který se věnuje výrobě unikátních elektrických motorek, které se svým osobitým a promyšleným designem nezaleknou srovnání s konkurencí se spalovacími motory.

Na motocyklovém veletrhu člověk stráví většinou celý den, takže je pro něj důležitý i doprovodný program. V Holešovicích je připravena spousta expozic a autogramiád závodních týmů včetně dakarských jedniček. Na veletrhu Motocykl 2018 se návštěvníci mohou těšit například na dakarský tým BigShock, nejúspěšnější český truck v Rallye Dakar 2018, a samozřejmě nebude chybět Martin Macík starší, Martin Macík mladší a Martin Pabiška. Se svým týmem Ollie Racing Team dorazí Ollie Roučková – nejznámější česká závodnice na čtyřkolkách a první žena, která nastoupila na start Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek.

Volná plocha před „průmyslákem“ bude po velkém loňském úspěchu i letos patřit Motulu a kaskadérskému týmu Jarda Janovský – Mirek Frey. Chybět samozřejmě nebude ani škola bezpečné jízdy na motorce, tentokrát dokonce v podání Car-Pro Akademie. V rámci Motul Motocykl Show 2018 bude k vidění čtveřice motokaskadérů, kteří předvedou svoje dovednosti nejen jako jednotlivci, ale především v nacvičených skupinových jízdách, či se spolujezdci. Předvedou se také na jiných strojích, jako je třeba čtyřkolka, ale i na speciálech, které jsou v naší zemi raritou. Těm

jsou Harley Davidson přestavěný pro kaskadérskou show a pak také dvouset koňový special pro driftování, postavený z BMW S 1000 RR. Atmosféru umocní svými neuvěřitelnými kousky vícemistryně světa v krasojízdě a také vložený minicontest mezi jezdci. Diváci tak budou moci podpořit svoje favority v soutěži o nejlepší trik, či v zádovech o nejrychleji prodriftovanou dráhu a při tom vyhrát drobné ceny. To vše bude podložené zábavným slovem výborného moderátora , který provede diváky celým dnem. Během dne dojde také k prezentaci školy WHEELIE (jízdy po zadním kole) a k prezentaci značky MOTUL. Tato značka je hlavním partnerem doprovodného programu a věnovala do soutěže hodnotné ceny, v čele s VIP lístky na World Superbike v Brně.

Své pevné místo má na veletrhu Motocykl už 14 let mezinárodní soutěžní výstava motocyklových staveb a přestaveb Bohemian Custom Bike 2018 (BCBike). „Bohémka“ se letos opět vrací do levého křídla Průmyslového paláce a představí ty nejzajímavější a v mnoha případech možní i „nejbizarnější“ kreace na téma motocykl. Účastníci nejen od nás a ze Slovenska, ale i z dalších evropských zemí, se utkají v celkem deseti soutěžních kategoriích. V této soutěži vítězí především nápady, neobvyklá technická řešení a lidská šikovnost. Součástí BCBike bude samozřejmě i stylový doprovodný program, ve kterém nikdy nechybí vše, co k custom kultuře patří. Prezentace mistru americké retuše, tetovacích salónů, americké „káry“ a koncerty rock´n´rollových kapel.

Expozice samozřejmě nebude jen o silných strojích. Návštěvníci zde mohou také pořídit motorkářské oblečení, doplňky, příslušenství a další.