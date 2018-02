The Rolling Stones v Praze

Nezastavitelní The Rolling Stones se vracejí do evropy s turné "No Filter" 2018, které odstartuje v Dublinu 17. května a do Prahy dorazí 4. července! The Rolling Stones jsou zpět na turné, jak slíbili. jejich velkolepé koncerty proběhnou v květnu a červnu v Irsku, Velké Británii, Německu a Francii, v červenci v České republice a Polsku.

The Rolling Stones I když legendární Rolling Stones fungují již neuvěřitelných pětapadesát let, stále mají energie na rozdávání, což pravidelně ukazují i na koncertních pódiích.