Cestovatelský festival Kolem světa

Největší cestovatelský svátek, festival Kolem světa, doplní letos poprvé výstavy FOR CARAVAN a FOR BOAT a veletrh FOR TRAVEL. O víkendu 10. a 11. března se mohou návštěvníci festivalu těšit na čtyři přednáškové sály nabité zážitky z cest, o které se podělí téměř 50 dobrodruhů. V ceně vstupného na festival navíc získají možnost prohlédnout si 6 hal plných novinek z oblasti nezávislého cestování, kempování a vodních sportů. To vše v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Za dva dny s námi můžete objet celý svět! Ve čtyřech přednáškových sálech se v průběhu dvou dní představí téměř 50 cestovatelů, dobrodruhů, fotografů, digitálních nomádů i poutníků, kteří prostřednictvím svých komentovaných projekcí navštíví země všech kontinentů. Program obohatí umělecká vystoupení tanečníků nebo ochutnávka specialit orientální a exotické kuchyně.

V programu se představí digitální nomád Matouš Vinš, který procestoval v obytné dodávce Nový Zéland, cestovatel a režisér Petr Horký poodhalí tajemství zaniklých civilizací nebo Martin Úbl, který představí nejkrásnější treky v Peru. Chybět nebude ani poutník a spisovatel Ladislav Zibura, jehož zábavné projekce jsou stejně úspěšné jako jeho knihy. Na festivalu představí svůj stand-up o cestování po Gruzii a Arménii. Další atraktivní projekci očekáváme od profesionálního stopaře Tomáše Poláčka, kterému se podařilo objet stopem celý svět. Podíváme se i do Norska, Mexika, Íránu, Barmy, USA, Vietnamu, Švýcarska, na Bali, Aljašku, Srí Lanku nebo Havaj.

Programový ředitel festivalu Karel Wolf připravil pestrou mozaiku přednášek a projekcí nejen pro cestovatele a dobrodruhy, ale také pro jachtaře, námořníky a majitele obytných dodávek či karavanů.

Celé letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA bude totiž ve stejném termínu nabité karavany, obytnými auty, loděmi i tipy na zajímavou dovolenou. Veletrhy FOR CARAVAN, FOR BOAT a FOR TRAVEL nabídnou 6 hal plných novinek od více než 160 vystavovatelů. Chybět nebude bazar karavanů a lodí, výstava retro obytných karavanů, návštěvnická soutěž o zapůjčení obytného vozu nebo obří bazén, kde si budou příchozí moci vyzkoušet jízdu na paddleboardu, windsurfingu nebo lodě pro malý yachting. K vidění budou desítky luxusních obytných aut, dvanáctimetrová jachta i skútr, na kterém jezdil James Bond. Představí se mimo jiné i jediný český výrobce designových kempingových vestaveb – egoé nest. Chcete-li však svou dovolenou letos svěřit do rukou cestovní kanceláře, pak vám pomůže veletrh FOR TRAVEL. K vidění bude prezentace cestovních kanceláří Kovotour, Neckermann, Čedok, Adventura, Pangeo Tours, Invia, China Tours nebo Amerika Tours. Vystavovatelé připravují také tematické přednášky z cest po vybraných destinacích.

Předprodej vstupenek v síti Ticketstream.