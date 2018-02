Křest knihy M. Sosoi: DIVÁ BÁRO + hosté: Kill The Dandies!

Křest knihy M. Sosoi: DIVÁ BÁRO



Hudební doprovod: Ludvík Jacek - housle, Pavel Kopecký - akustická kytara, František Tomášek - akordeon.



Hosté: KILL THE DANDIES!



Nový autorův fragment Divá Báro, poprvé otevírá pandořinu skříňku Sosoiovy tvorby. Na rozdíl od předchozích publikací a prací do literárních periodik, kdy Sosoi eruptivně a extaticky uplatňoval rituální, karatelské a starozákonní motivy s příznačným expresivním jazykem a dával je tak do srovnání k soudobé societě a k soudobému antropomorfnímu stavu přežívání, je nový počin naopak výsostně subtilní a křehký. Jedná se o ,,lovesong´´ potýkající se v průsečíku existencionalismu a agnosticismu a využívá hojného uplatňování, pro Sosoie takřka neodmyslitelného

argotu. Sbírka Divá Báro je zároveň pomyslným pomníkem, věnovaným zesnulému básníku Filipu Topolovi, když v postupném průběhu textů publikace, autor na jeho básně soustavně, více či méně podprahově odkazuje.



KILL THE DANDIES! je česká rocková hudební skupina. Vznikla v Praze a původně jí tvořilo duo La Petite Sonja (zpěv, klávesy) a Hank J. Manchini (zpěv, kytara, synth.), dále ve skupině působí Vratislav Placheta (bicí) a Petr Janák (kytara, baskytara). Ve své tvorbě se kapela inspiruje garážovým a psychedelickými rockem a umělci jako jsou třeba Lee Hazlewood, The Make-Up, The Velvet Underground či The Cramps.