Argentinské tango

Slyšeli jste o argentinském tangu, ale nikdy jste neměli šanci si jej zkusit? Teď tu šanci máte! Přijďte na lekci pro zájemce a poznejte tento krásný, elegantní a smyslný tanec. Lekce je ZDARMA. Po lekci následuje tančírna (milonga), které se můžete zúčastnit. Během milongy se lze občerstvit na baru.

CO S SEBOU? Pevné boty na přezutí. Nemusí být přímo taneční, ale měly by být čisté a suché a snadno by se vám v nich mělo točit. Zájemkyním doporučujeme boty na podpatku. Lekci povede taneční škola bailemos.cz. S jejich lektory se můžete mimo lekce potkat i na milongách (tančírnách), praktikách, koncertech a jiných událostech s tangem spojených. Taneční škola bailemos.cz se věnuje výhradně argentinskému tangu a všemu, co je s tímto tancem spojené: pravidelným kurzům, seminářům se zahraničními hosty, pořádání pravidelných tančíren, vystupování, pořádání letních škol či přednášek. Škola byla založena v roce 2004 a má vlastní studio v Praze Holešovicích.