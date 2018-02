Open air festival Škola-Rocku 2018

Jasně, v České republice je řada hudební soutěží a řada festivalu, které dávají příležitost mladým, ale je to opravdu pro studentské kapely příležitost, když hrají buď na stage, která je na druhé straně areálu festivalu a nebo sice na hlavní stage, ale v 8 hodin ráno? Podle nás určitě ne a právě proto je Škola-rocku jiná.

Studentské kapely u nás přímo předskakují velkým kapelám a hrají v atraktivní časy. Samozřejmě i takovýto formát má své mouchy, ale pro mladé kapely je to mnohem větší příležitost jak se ukázat! azíme myšlenku, že hudba by měla hlavně bavit. Nemůžeme srovnávat uróveň kapely s 5 studiovými alby, 534 odehranými koncerty a s fanouškovskou základnou menšího města, s kapelou, která zrovna dolepila plata od vajec na stěny své první zkušebny, čímž změnila účel tátovi garáže, to nejde.

Úroveň je jiná, ale zápal a radost z hudby by měla být stejná. A fanoušci se můžou bavit stejně na profi kapele jako na studentech. A ať už hvězda nebo student, všichni jsme jen lidi a přesně podle toho se snažíme navodit atmosféru na každém ročníku našeho festivalu. Pojí nás láska k hudbe. Jedna backstage, jedna stage, jeden festival pro všechny.V minulosti u nás vystoupili třeba Rybičky 48, Koblížci, Imodium a ze zahraničí Furiapolis (FRA) a Pub´n´Steel (GER) Možnost zahrát si na našem festivalu dáváme každý rok 4 studentským kapelám (ačkoliv bychom si přáli víc, line-up není nafukovací).

Tyto kapely jsou vybrány z předkol či castingu (jak chcete), které probíhají od března do května (letos v Levlu v Újezdu nad Lesy). Předkola jsou otevřená pro veřejnost a dívací se také přímo podílejí na výběru kapely a to spolu s porotou slouženou z organizátorů festivalu. Na samotném open air festivalu je pak vybrána stejným klíčem úplně nejlepší studentská kapela, kterou pošleme na další letní festivaly (třeba Votvírák) a dostane další ceny, které jí pomůžou růst. Letos bude Škola-rocku po 6. a pokud máte rádi dobrou hudbu, atmosféru lokálních festivalů a chcete pomoc mladým kapelám, není nic snazšího než si vzít k ruce diář a velkým červeným písmem si poznamenat že v 9. června 2018 vyrážím opět na Škola-rocku open air festival do Uhříněvsi" to je v (obsáhlejší) zkrátce náš festival, ostatní informace o něm naleznete v dalších kategorií na těchto webových stránkách.