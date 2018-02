Královna duchů

„Lid jako svůj vlastní herec.“ Slavná herečka Burgtheateru má moc nad svým publikem. Jak ale zůstat lidovou, a přitom lidem nezevšednět? To už chce celoživotní plán.

Ukázková zasloužilá umělkyně, že by Bohdalová či Švorcová mohly závidět! Jelínkovi byli židovská rodina ze Slovácka. Tedy než ji celou poslal tento folklórně zbožný kraj do koncentračního tábora. Prototyp moravské a české lidovosti v raw verzi. Všechno je zde zdánlivě v pořádku, jako by se nerušeně hajlovalo dodnes. Mystický antisemitismus 19. století se konzervuje a potkává s obratnými speakery 20. století v české premiéře inscenace podle textu E. Jelinek z roku 2002.