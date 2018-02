Jedná se o brilantní a svižnou komedii, která dá zabrat Vaší bránici, bavit se budete od začátku až do konce – Eduard je vysokoškolský profesor a rozvedený stárnoucí muž. Jako milenku má mladou studentku Sáru, kterou původně doučoval matematiku.

Jeho bývalá žena Marian mu přichází oznámit, že by ho ráda seznámila se svým novým, mladým milencem. Sára je dcera Marianiny nejlepší kamarádky. A aby to nebylo tak jednoduché, přichází za Eduardem ještě jeho dcera Julie, také mladá studentka a přítelkyně Sáry. A to s požadavkem, zda by u něj nemohla dočasně bydlet se svým milencem Marcem, o jehož existenci neměl Eduard do té doby ani ponětí…

Hrají: František Zahrádka, Michaela Mádlová, Iva Nováková, Jitka Musilová, Ladislav Černohorský

rezervace vstupenek (k vyzvednutí na místě u pokladny) na tel.: 775 270 235 / emailem: zuzana.stepanova@divadlostarbag.cz, vstupenky lze zakoupit a vyzvednout i u nás ve Starbag Ateliéru.