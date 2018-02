Orchestr Big Band Trumpets vznikl 22. 2. 1994 a jeho zakládající členové manager Karel Polách a kapelník Jiří Volf měli za vzor orchestr Billa Chase. Jelikož činnost orchestru B. Chase tragicky ukončilo letecké neštěstí, je orchestr Big Band Trumpets (BBT) pravděpodobně jediným orchestrem na světě, který stabilně vystupuje ve složení trumpetová a rytmická sekce doplněná ženským vokálem.

Žánrově se však BBT řadí mezi big bandy pro svojí inklinaci k velkokapelovému swingu. Dalším vzorem byl orchestr Václava Hybše, který vystupoval bez saxofonové sekce. Nutnost odlišit se vedla k dalšímu zredukování, které vyústilo do původního obsazení: čtyři trumpety, rytmika a zpěv. Tato redukce však byla velmi svazující a již neumožňovala transformovat klasické big bandové aranže. Proto orchestr BBT přijal dalšího člena, kterým byl Zbyněk Bartoš.

Ten, jako leaderový hráč a zejména výborný aranžér, posunul Big Band Trumpets i při absenci devíti lidí mezi plnohodnotné big bandy. Důmyslné rozdělení trumpet na dvě sekce, které se navzájem prolínají v kombinaci s rytmikou, BBT nejednou překvapilo laickou i odbornou skupinu posluchačů. Každý slyšel hrát skladby jako In The Mood, Summertime, Georgia, Rat Race, Cave Canem, Opus One, Flying Home a další od světových či domácích orchestrů s obsazením saxofony, trombóny, trumpety a rytmika. Ale slyšet to samé pouze v trumpetách je ohromující.