Czech Strings Chamber Ensemble and Great Organ and Soprano

CZECH STRINGS CHAMBER ENSEMBLE,GREAT ORGAN and SOPRANO

Artistic leader Jakub Jánský

Great organ prof. Josef Popelka, Zuzana Němečková

Soprano Jana Koucká, Iva Hošpesová

Bach Johannes Passion /aria/

Bach Fantasia in G Minor

Pergolesi Stabat Mater /aria/

Albinoni Adagio

Mozart Ave Verum Corpus

Mozart Laudate Dominum

Mozart Introduction and Fugue in C

Schubert Ave Maria

Dvořák Stabat Mater /overture/

Dvořák Largo / New World Symphony/

Franck Panis Angelicus

Bach Toccata and Fugue in D Minor