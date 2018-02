Yotam Silberstein Trio (Izrael)

Yotam Silberstein narozený v Tel Avivu začal zářivou kariéru již ve 21 letech, kdy získal titul „Izraelský jazzový hráč roku" a zazářil na slavném italském jazzovém festivalu v Umbrii. Hned nato vydal debutové album, kterému se dostalo uznání odbornou kritikou. V roce 2005 přesídlil do New Yorku a během10 let se vypracoval mezi jazzovou elitu. Nahrává a hraje s jejími významnými představiteli jako James Moody, Heath Brothers, Paquito D 'Rivera, Monty Alexander, Christian McBride, John Patitucci, Roy Hargrove, David Sanborn, Marcus Miller, což je výčet jen několika z nich.

Navíc, Yotam Silberstein vystupuje jako leader jazzových skupin ve velkých klubech a na festivalech v USA, Americe, Japonsku a Asie. Yotam je také vítězem ceny Sundance Time Warner za filmovou hudbu. Je považovaný za umělecky nadaného hudebníka a technicky vyspělého kytaristy. Díky těmto vlastnostem nahrál řadu alb u významných vydavatelů, které byly kritikou velmi příznivě přijaty a které znovu definují bebop jako žánr („Resonance" či „Brasil," či na Greammy nominované album "Harlem-Kingston Express Live!" Montyho Alexandera).