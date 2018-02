ABBA Revival!

Program: výběr toho nejlepšího co ABBA nabízí:

WATERLOO – ROCK ME – MONEY MONEY MONEY – CHIQUITITA – RING RING – ONE MAN ONE WOMAN – FERNANDO – TAKE A CHANCE S.O.S. – LAY ALL YOUR LOVE ON ME – MAMMA MIA – VOULEZ-VOUS – ONE OF US – HONEY HONEY – DANCING QUEEN – ON AND ON AND ON – I´VE BEEN WAITING FOR YOU – THE WINNER TAKES AT ALL – SUPER TROUPER – DOES YOUR MOTHER KNOW – GIMME GIMME GIMME – THANK YOU FOR THE MUSIC

Vystupuje: ABBACZ – 8 hudebníků na pódiu, všechno live!