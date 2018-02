Hypnotic Brass Ensemble (USA)

Šlapající žesťová kapela složená ze sedmi bratrů proslulého jazzového trumpetisty Phila Cohrana zahraje v Praze poprvé svoji směs jazzu, funku, afrobeatu a hip hopu. K dechovým nástrojům přidali bicí a baskytaru a v rytmickém drivu už projeli celý svět.

Z chicagských a newyorských ulic a nádraží se dostali až na pódia Lincoln Centra a Carnegie Hall v New Yorku i Opery v Sydney a zahráli si s Princem, Mos Defem, Mickem Jonesem (The Clash) nebo Damonem Albarnem (Blur, Gorillaz). Jejich píseň „War" zněla ve filmovém hitu Hunger Games. V loňském roce nahráli hned dvě alba - Hypnotic Joints a Book of Sound.