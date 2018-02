Cactus Truck featuring Ava Mendoza ( N / USA)

Brooklynská kytaristka Ava Mendoza se prosadila jako energická improvizátorka pohybující se v širokém zvukovém spektru - od blues přes free jazz až po ničím neohraničený kytarový noise.

Od studia klasické kytary se propracovala k musique concrète i Stockhausenovi, k jejím hudebním partnerům patří Fred Frith, Jamaaladeen Tacuma, The Violent Femmes i věhlasný label Tzadik. Kritika o ní píše, že "dokáže sešrotovat blues i punk do brutální zvukové apokalypsy", časopis Guitar World ji zařadil mezi 10 nejlepších světových kytaristek. Do Prahy přijede s amsterdamskou free-jazz-punkovou trojicí Cactus Truck. Tu označil Terrie Ex ze skupiny The Ex v časopise The Wire za "objev roku". Sestavu tvoří holandský basista a bubeník a americký saxofonista žijící v Holandsku. Cactus Truck se hlásí nejen k odkazu freejazzových průkopníků jako Albert Ayler či Peter Brötzmann, ale též k blues z Delty a avantgardnímu noise Japonska.