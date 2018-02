Vivat Gershwin!

George GERSHWIN: Someone to Watch Over me - The Man I Love - Swanee - An American in Paris - Strike Up The Band - ¨S Wonderful - Oh, Lady Be Good - Summertime - I Got Rhythm - Somebody Loves Me - Porgy and Bess - blues

RHAPSODY IN BLUE

Bedřich SMETANA: Vltava /z cyklu „Má vlast/

Antonín DVOŘÁK Largo /ze symfonie č 9. Novosvětské/

Maurice RAVEL Bolero