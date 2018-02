Dejme tomu, že jste dramatik a podařilo se vám napsat skvělou hru. Zkrátka "trhák". V takové chvíli není nic jednoduššího, než dát text k dispozici proslulé scéně, aby jej realizovala.

Jenže divadlo je po čertech živý organismus, kde má každý z inscenátorů o tom, co je to trhák zcela odlišné představy. Zuřivý producent šetří každou korunu, zatímco bohémský režisér by nejradši vytvořil výpravnou show světových parametrů. Když k tomu ještě připočteme různorodou partu herců a hereček, z nichž někteří se snaží prosadit na úkor těch druhých a inspicienta před nervovým zhroucením, který se marně snaží tyto protiklady smířit, napadne vás jistě zcela zásadní otázka. Může za těchto bláznivých okolností vzniknout strhující divadelní hit?

O tom se můžete přesvědčit v nové svižné muzikálové komedii TRHÁK, která - krom nekonečného množství situačních gagů, špílců a slovních hříček - přivádí na scénu také všechny původní filmové písně, včetně té nejznámnější "Nech brouka žít". Dvojice autorů, dnes již klasiků české komedie, Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak jsou bezpečnou zárukou inteligentního humoru a mistrně vypointovaných situací. A zkušený scénárista a režisér Radek Balaš z výše uvedených kvalit míchá pestrobarevný koktejl zábavy.