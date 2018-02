Japan Folk Festival 2018

Festival japonského lidového umění v Praze a oslavy 100letého česko-japonského přátelství se uskuteční 3. a 4. března v Národním domě na Vinohradech... Do 15 let je vstup zdarma.

PROGRAM: V sobotu 3.3.

Workshopy a ukázky v předsálí:

•14:15–14:25 ukázky kaligrafie

•14:25–14:50 úvod do umění mluveného slova. Manzai – japonský tradiční žánr, prapředchůdce dnešní „stand up comedy“ s tlumočením do češtiny a komedie kjógen (česky)

•14:50–15:20 úvod do tradiční japonské hudby (nástroje koto, šamisen, šakuhači)

•15:20–15:40 etiketa oblékání do kimona – praktické ukázky a oblékání do kimona pro 10 zájemců z řad návštěvníků (nutná rezervace do 17. 2. e-mail: japonsky-lidovy-festival@seznam.cz)



Pod vedením japonských účinkujících si můžete vyzkoušet (14:00–16:00) Kaligrafii, cumami – výrobu látkových ozdobných předmětů tradiční technikou, výrobu cukroví wagashi, vodění „hlavy lva“ – z tradičního lvího tance šišimai, přípravu čaje a další.

Vystoupení – hlavní sál

•16:00–17:00 koncert tradiční japonské hudby – soubor tradičních nástrojů Seiha hógakukai (JPN)

•17:00–17:30 přestávka (pokračování programu ochutnávek v předsálí)

•17:30–17:45 cugaru šamisen a lidový zpěv – soubor Kenmoči (JPN)

•17:45–17:55 tradiční japonský tanec – taneční vystoupení společnic gejša z oblasti Kanazawa (JPN)

•17:55–18:15 tradiční vyprávění manzai – Andžó Mikawa (JPN)

•18:15 – 18:35 český lidový folklór – taneční vystoupení skupiny Moták (ČR)

•18:35–19:10 tradiční tanec souostroví Rjúkjú (Okinawa), škola Azama honrjú (JPN)

PROGRAM: v neděli 4.3.

Workshopy a ukázky v předsálí:

•14:15–14:45 Tradiční hudební nástroje Východu a Západu

•14:45–15:15 Tradiční tanec souostroví Rjúkjú (Okinawa)

•15:15–15:35 etiketa oblékání do kimona – praktické ukázky a oblékání do kimona pro 10 zájemců z řad návštěvníků (nutná rezervace do 17. 2. e-mail: japonsky-lidovy-festival@seznam.cz)



Vystoupení – hlavní sál

•16:00–16:10 tradiční hudba – Kanazawa subajaši hozonkai (JPN)

•16:10–16:35 sborový zpěv a orchestr – Japonská škola v Praze (ČR)

•16:35–17:00 japonské tradiční skladby v provedení japonských tradičních a evropských nástrojů (JPN)

•17:00–17:30 přestávka (pokračování programu ochutnávek v předsálí)

•17:30–17:55 tradiční tanec souostroví Rjúkjú (Okinawa), škola Azama honrjú (JPN)

•17:55–18:15 komedie kjógen – česky, v podání Divadla kjógen (ČR)

•18:15–18:40 cugaru šamisen a lidový zpěv – soubor Kenmoči (JPN)

•18:40–19:00 sborový zpěv – evropské a japonské skladby – Carmina Vocum (ČR)