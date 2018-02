Craftbrut: The Default Fault

Craftbrut je projekt Adama Turečka, který představuje experimentální přístup k navrhování a výrobě "užitných" objektů brutální-násilnou cestou za pomoci základních dílenských nástrojů a strojů. Tento způsob vzniku objektů je provázen něčím, co lze označit za výchozí chybu. Je to předpoklad odchýlení se od smyšleného, fyzicky neexistujícího etalonu vznikajícího objektu. Toto odchýlení je záměrné, ne však kontrolovatelné nebo náhodné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stává se tak nekorigovanou chybnou součástí výsledného objektu.

V rámci výstavy bude představena celá kolekce objektů projektu Craftbrut, lampy Millet, talíře Flexart, puzzle PuzzyBox, polička BNNB, váza Sweet&Sour, zrcátko Dyad a nové objekty AsFault.