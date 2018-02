Třídenní festival Alter 2018 - Od Nové vlny se starým obsahem k experimentu dnes / From New Wave with Old Content to Experiment Today

Program:

Pátek od 20:00 Dáša Voňková - originální písničkářka, skladatelka, zpěvačka a experimentální kytaristka. Od 70 -tých let členka folkového sdružení Šafrán. "Znát dávní pohané kytaru, hráli by na ní určitě jako Dagmar Andrtová-Voňková. Překotně trhavě, v touze vykřičet se, vytěsnit ze sebe žal i nezvladatelné emoce nebo naopak sotva slyšitelně, jemnými dotyky rozeznívat struny, jako když se trhá pavučina a kolébat tak sebe i své blízké, ale i právě příchozí. Bez jakýchkoliv pravidel, z hloubi své duše a v sounáležitosti s vlastním rozpoložením."

- originální písničkářka, skladatelka, zpěvačka a experimentální kytaristka. Od 70 -tých let členka folkového sdružení Šafrán. "Znát dávní pohané kytaru, hráli by na ní určitě jako Dagmar Andrtová-Voňková. Překotně trhavě, v touze vykřičet se, vytěsnit ze sebe žal i nezvladatelné emoce nebo naopak sotva slyšitelně, jemnými dotyky rozeznívat struny, jako když se trhá pavučina a kolébat tak sebe i své blízké, ale i právě příchozí. Bez jakýchkoliv pravidel, z hloubi své duše a v sounáležitosti s vlastním rozpoložením." Pátek 21:15 Oldřich Janota - písničkář, kytarista, zpěvák a experimentální hudebník, jedna z nejkultovnějších osobností a nedoceněný génius české hudební alternativní scény.

- písničkář, kytarista, zpěvák a experimentální hudebník, jedna z nejkultovnějších osobností a nedoceněný génius české hudební alternativní scény. Pátek 22:30 Dybbuk - legendární dívčí kapela, jejíž historie však začíná již v roce 1980 založením kytarového dua PLYN. V roce 1983 byl skupině v rámci tažení proti „nové vlně se starým obsahem“ původní název zakázán, pokračovala tedy jako Dybbuk. Od roku 1987 skupina pokračuje ve své činnosti pod názvem Zuby nehty.

- legendární dívčí kapela, jejíž historie však začíná již v roce 1980 založením kytarového dua PLYN. V roce 1983 byl skupině v rámci tažení proti „nové vlně se starým obsahem“ původní název zakázán, pokračovala tedy jako Dybbuk. Od roku 1987 skupina pokračuje ve své činnosti pod názvem Zuby nehty. Sobota 7.4. od 20:00 Mäkinen Závodný Hrubý

Sobota 21:00 Jaromír Typlt

Sobota 22:00 Jan Burian ml. - Lemurijské Kalifonie

Sobota 23:00 Slavek Kwi - zvukový umělec, skladatel, cestovatel a výzkumník. Věnuje se také tvorbě zvukových instalací, propojených s prostředím a někdy doplněných performancí. Zajímá ho volná hudební improvizace jako součást sociální praxe, využití prostoru, času a fyzických objektů jako potenciálních hudebních instrumentů.

- zvukový umělec, skladatel, cestovatel a výzkumník. Věnuje se také tvorbě zvukových instalací, propojených s prostředím a někdy doplněných performancí. Zajímá ho volná hudební improvizace jako součást sociální praxe, využití prostoru, času a fyzických objektů jako potenciálních hudebních instrumentů. Neděle 8.4. od 20:00 Zabelov Group

Neděle 21:00 InPotens - Klávesy, hlas, šicí stroj, basa, kytara, elektronika, projekce.

- Klávesy, hlas, šicí stroj, basa, kytara, elektronika, projekce. Neděle 22:00 Vlastislav Matoušek & Gadrew Way - Koan

Neděle 23:00 Yamabushi - Alternativní rock s elektronikou a industriálními prvky: Vlastislav Matoušek (Compositions, Bg, Voc) a přátele

Počátkem dubna 2018 bude spolek 108 Hz pořádat již druhý ročník festivalu, tentokrát pod názvem Alter 2018, jehož ambicí je prezentovat a popularizovat vzájemné interakce a inspirace mezi domácí alternativní hudební scénou a soudobou experimentální artificiální hudbou, zejména studentů a absolventů našich středních a vysokých uměleckých škol (konzervatoře, HAMU, JAMU, FAMU etc.). Tématem druhého ročníku je pokračování v prezentaci vývoje naší alternativní hudební scény od období perzekucí v důsledku článku Nová vlna se starým obsahem k experimentální a soudobé vážné hudbě 21. stol.

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit v Praze festival pro systematickou prezentaci audiovizuálních umělců a souborů inspirujících se mimo jiné též postupy a principy soudobé experimentální artificiální hudby, který bude mapovat tyto přesahy od nejstarších projevů po nejnovější experimenty, ovlivněné zejména prudce se rozvíjejícími informačními technologiemi a s nimi spojeným rozvojem nových mediálních prostředků.