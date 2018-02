Osvojit si umění prezentace před lidmi, obhajovat své názory i diskutovat na úrovni. Tuto možnost nabízí studentům středních škol již 7. ročník Meziškolní konference pořádaný neziskovou organizací Dělej, co tě baví, z. ú. Konat se bude 21. února v Praze v Mramorovém sále České spořitelny za účasti českého zástupce Evropské komise. Snahou organizace Dělej, co tě baví je motivovat děti a mládež k rozvíjení vlastní osobnosti.

K tomu patří i naučit se mluvit před lidmi, prezentovat slušně své názory a umět si je obhájit v diskusi. Vybraní studenti středních škol si právě toto mohou vyzkoušet na pražské Meziškolní konferenci na čtyřech různorodých tématech „Vím, jaké mám možnosti studovat a pracovat v Evropě?“, „Mobilní aplikace a moje motivace ke sportu aneb proč se vůbec hýbat? “, „Digitální studium aneb já a „digi svět“ , „Hi stranger, how do you feel in the Czech republic?“. „Studenty vybíráme z opravdu velké řady zájemců.

Tentokrát dostane příležitost více než 20 studentů z 10 různých středních škol,“ uvedla za organizátory Jiřina Faloutová, ředitelka projektu Dělej, co tě baví. Mimo to na konferenci vystoupí Petr Naske z Ústavu národního vzdělávání a předseda Jednoty školských informatiků. Jeho přednáška se bude týkat aktuálního tématu digitálního vzdělávání. Příspěvek zástupce Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra zase studentům představí možnosti studia sportovních oborů.