Hana Frejková: Divný kořeny

Ludvík Frejka, otec herečky a zpěvačky Hany Frejkové, byl v roce 1952 ve vykonstruovaném procesu s Rudolfem Slánským a protistátním spikleneckým centrem obžalován ze špionáže a velezrady, odsouzen k smrti a popraven.

Haně bylo tehdy sedm let a její život byl touto tragédií navždy poznamenán, a to tím více, čím méně toho o svém otci a celé rodinné historii věděla. Příběh své rodiny skládala už pak jako dospělá řadu let. Vyhledávala příbuzné, probírala rodinnou korespondenci, ale především pátrala v archivech ministerstva vnitra. O své složité cestě za desítky let starými událostmi a souvislostmi, a o tom, co na této nesnadné pouti objevila, napsala knihu s výmluvným názvem Divný kořeny.

„Výsledek byl, že byl oběšen, máma se celý život trápila a já jsem se zmítala ve vlnách. Doplatili jsme na to hlavně my, kteří jsem se měli tak rádi, naše malá rodina, která se osudově octla v objetí drtících kamenů.“

K uvedení audioknihy Divný kořeny zazní písně skupiny Jidiš VE TŘECH (Hana Frejková – zpěv, Marianna Borecká – zpěv (host), Milan Potoček – klarinet, Slávek Brabec – akordeon).

Pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Radioservis.