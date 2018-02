Den pro Kubu – hájíme (si) lidská práva

Diskusní večer pořádáme jako připomínku 18. března 2003, kdy došlo na Kubě k zatčení sedmdesáti pěti předních disidentů, kteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům. Na svobodu se předčasně dostali až v roce 2010 a většina z nich odešla pod nátlakem vlády do exilu.

Témata: Jaká je situace na Kubě dnes? Do jaké míry funguje přímá podpora opozice, která se snaží podkopat důvěryhodnost a pevnost autoritářského režimu zevnitř? Je snad lepší jednat s totalitními vůdci a vyvíjet na ně politický a ekonomický tlak, aby změnu nakonec uskutečnili sami? A jak je to s lidskými právy obyčejných Kubánců, kteří „chtějí jen obyčejně (pře)žít“ a kteří to s politikou už vzdali?

Diskuse se účastní Taťana Fischerová (Helsinský výbor), Martin Balcar (Amnesty International) a Peter Moree (Českobratrská cirkev evangelická). Jména účastníků z Kuby uvedeme na webu KnVH.