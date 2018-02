Kdyby si lidi ze dne na den přestali lhát, nezbyl by na Zemi jedinej pár. Vlastně by to byl konec civilizace.”

Brilantní komedie nejhranějšího francouzského dramatika současnosti Floriana Zellera o nevěře a “umění” lhát. V hlavní roli se představí Marek Taclík.