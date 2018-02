Divadlo Kámen: OK plus F + salónní debata

Zveme Vás na nové dílo s názvem OK plus F - OK jako dobře dobře, F jako fluidum, F jako Frankenstein nebo také o extázi směrem dolů, nepožehnané práci, žízni a kompozitní bytosti... Zveme na cestu k radosti z méně iluzivního divadla. Zveme na pokus o otevřené setkání bez přebytečných divadelních iluzí…

Strukturu navrhl: Petr Odo Macháček provádějí a jednají: Lucie Zachovalová, Zdeňka Brychtová / Lenka Chadimová, Olga Ježková, Martin Poláček, Vojtěch Poláček, Alexandr Vasilyev

+ 15 minut po divadle salónní debata na téma: NEZBYTNOST ILUZIVNOSTI Úvodní debaty se jako speciální hosté zúčastní teatrologové Jan Císař a Martin Pšenička. Společně budeme hledat odpovědi například na tyto otázky: - existuje v divadle iluze nebo iluzivnost? - má smysl iluzi popírat, zapírat, propírat? - vytvoří nebo posílí iluzi její odmítání? - existují přesnější pojmenování „divadelní iluze“?