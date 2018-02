The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die v Praze

The World is a Beautiful Place & I am No Longer to Die se po úspěšném koncertu v roce 2016 znovu vrací na místo činu - strahovskou Sedmičku. Skupina z amerického Connecticutu k nám zavítá v rámci svého turné k nové desce Always Foreign, která vyšla loni v září na labelu Epitaph a setkala se opět se skvělým přijetím. Jako support vystoupí Kamikaze Girls z Londýna. The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die vytvářejí svůj hustě vrstvený sound pomocí silně zkreslených kytar, syntezátorů, ale i violoncella a trubky. V jejich idealisticky maximalistickém světě je vše lepší. V roce 2013 vydali první album Whenever, If Ever u labelu Topshelf Records, které bylo na serveru Pitchfork označeno jako “revoluční”. Následovalo album Harmlessness, se kterým se představili poprvé v Praze. Nyní přijíždějí se svoji aktuální deskou Always Foreign. Mimo studiová alba vydali nespočet EP. Dle jejich facebooku se jejich lineup neustále rozšiřuje a smršťuje. V současné době vystupují ve složení Josh Cyr – basa, zpěv, Tyler Bussey – kytara, zpěv, Steven Buttery – bicí, Chris Teti – kytara, trumpeta, David Bello – zpěv a Katie Dvorak – klávesy, zpěv.