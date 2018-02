Icon for Hire v Praze

I přes své zvláštní jméno nepřijedou pro nikoho jiného než pro své fanoušky. Od svého založení v roce 2007 si duo, sestávající ze zpěvačky Ariel Bloomer a kytaristy Shawna Jumpa, získalo mnoho fanoušku, kteří oceňují nejen jejich muziku, ale i upřímnost s jakou ji dělají.

Jejich uvěřitelnost a energie jsou základním kamenem toho, jakou muziku Icon For Hire dělají – a jsou také nedílnou součástí jejich poslední nahrávky ‚You Can’t Kill Us‘, kterou produkoval Mike Green (Gwen Stefani, All Time Low). Ta byla financována přímo fanoušky přes Kickstarter – vybralo se neuvěřitelných 127200 dolarů, což kampaň řadí mezi jednu z nejúspěšnějších na poli hudby. Album, které si sami vydali, otevírá pro kapelu úplně novou kapitolu – je to skvělý mix hard-rocku s prvky hop-hopu, elektroniky a popu. You Can’t Kill Us je upřímně znějící moderní nahrávka s texty, které se dotýkají současných témat. Závislosti, deprese a sebeúcta jsou témata, které zpěvačka Ariel adresuje dnešnímu překotnému a pokryteckému světu.