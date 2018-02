Kafe Pragovka: Uvedení v chod

Kafe Pragovka V prostoru současných výtvarných ateliérů jsme vytvořili to, co tu zásadně chybělo - kavárnu. Na místě bývalé továrny, skladů a ruin. Ve dne oáza klidu a skvělé kávy, ve vybraných večerech místo pro živé umění.

Vyladěná kavárna plná neobvyklých drinků a opravdu dobrého vína. To je Kafe Pragovka. Otevřeli jsme 23. února a ve všední dny tu býváme od 10 do 18 hodin. Pouhých 200 m od metra Kolbenova a jen 50 m od tramvajové zastávky Poštovská v areálu Pragovky. Jsme tady pro lidi a chceme, aby to bylo cítit. Věříme totiž, že se to nám i Pragovce vrátí!