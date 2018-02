Vznik skupiny se traduje ke sklonku tisíciletí kolem roku 1995, kdy kytarista Jarda Janecký, bubeník Honza Rotta a baskytarista Petr„Jula“Sládek zalezli do sklepních prostor jedné dejvické zkušebny a „ kápli si do noty “ v podobě hardrockových a bluesových skladeb říznějšího charakteru. Dali jsme si název ParadeMarche, jakožto slavnostní šlapající pochod a vyrazili jsme do víru akcí. Na sklonku tisíciletí jsme nahráli své debutové album s názvem „ Hlavně, když se kouří z hlavně“, které mělo u posluchačů i u odborné kritiky velice příznivý ohlas (viz. Rock & Pop 2/2001, Metal Hammer a Zemědělské noviny).

Zásadním zlomem ve vývoji kapely je rok 2005, kdy se zásadně mění její obsazení. Na post frontmana přichází Radek Zíka a navrací se s námi již v minulosti hrající Jiří Bareš, který zastává klávesové nástroje a zpěv. Připravuje se materiál na nové CD a koncertní program. V dubnu 2008 vychází nové CD s názvem "Svět je takovej" které sklízí velice pozitivní ohlas u posluchačů i odborné kritiky. V tomto roce koncertujeme jako hosté turné Kamila Střihavky s Leaders, kde prezentujeme úspěšně nové CD.

Začátkem roku 2009 si Jarda Janecký, který kromě hraní vyrábí také elektrické kytary při úpravě kytary poranil prsty na levé ruce, což nám značně zkomplikovalo veškeré plány pro tento rok. Jelikož nikdo nebyl schopen určit čas Jardova zahojení a kapela nehrála ( což by mnohým z nás mohlo způsobit různá traumata a závislosti ) vytrhnul nám "trn z paty" náš kamarád, kytartista Pavel Navrátil, který s námi odehrál několik letních festivalů. Jardy bříška dorostla a hrajeme a hrajeme a pořád budeme...

V roce 2013 připravujeme nové CD a taky fazónu pro rok 2014, 15,16 ... 166