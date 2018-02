Ringo Starr v Praze

Ringo Starr právě oznámil svůj návrat do Evropy po dlouhých 6 letech. Jeho turné bude mít celkem 21 zastávek. Začne v Paříži a skončí v Římě. Naštěstí se nevyhne ani České republice, kde 19. června vystoupí se svým All Star Bandem v pražském Kongresovém centru.

Bude to jeho druhá návštěva České Republiky. Poprvé vystoupil v Praze v červnu 2011. All Star Band v Ringově pojetí znamená skutečně kapelu plný hvězd bez přehánění.

Posuďte sami. Colin Hay (Men At Work), Graham Gouldman (10cc), Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Santana, Journey), Warren Ham (Kansas, Olivia Newton - John), Gregg Bissonette (David Lee Roth, Joe Satriani, Bee Gees).

Tour Ringo Starra bylo připraveno nejen na podporu jeho nového, skvěle hodnoceného alba “Give More Love”. Na koncertech také zazní všechny zásadní hity hity The Beatles jako "Yellow Submarine", "I Wanna Be Your Man", "With A Little Help From My Friends” a nespočet dalších.