Kino Zahrada: Zahradnictví - nápadník

Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít nejlepší léta svých životů.



Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh filmu se odehrává na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Každá tato generace má svoji představu o tom, jak k štěstí dojít a jisté je, že si k němu musí cestu vybojovat cestu sama.



Režie: Jan Hřebejk. Drama / Komedie / Romantický. ČR /Slovensko / Polsko, 2017, 113 minut. V českém znění. Přístupný.