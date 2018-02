Kino Zahrada: Nikdys nebyl

Joe je válečný veterán, který si nese celou řadu jizev. Nejen z nasazení v Afghánistánu, ale i z dětství, kdy musel čelit brutálnímu otci, a ze své kariéry agenta jednotky FBI pro boj s prostitucí. Svůj bezvýchodný život tráví mezi domem, kde žije jeho podivínská matka, a nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem.

Významný senátor si ho najme, aby přivedl zpět jeho nezletilou dceru, která skončila v jednom z anonymních domů, v nichž kvete dětská prostituce. Joe bere své osvědčené kladivo a vydává se na další výpravu za spravedlností. Tentokrát však nezůstane jen u záchrany bezbranné ženy. Joe mimoděk zasáhne do pedofilní sítě, jejíž vlákna vedou vysoko… Od té chvíle se jeho existence dostává do krvavé spirály, jejíž násilnost překonává i předchozí traumatické zážitky. Film Lynne Ramsay je velmi svéráznou variací noir detektivky a procedurálního thrilleru.



Režie: Lynne Ramsay. Drama / Thriller / Mysteriózní. Velká Británie / Francie/ USA, 2017, 95 minut. EN/České titulky. Česká premiéra 1. 3. 2018. Přístupný od 15 let. Ocenění: Cannes 2017 – Joaquin Phoenix (Nejlepší herec), Lynne Ramsay (Nejlepší scénář) a nominace na Zlatou palmu