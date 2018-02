Parker-Weller-Drobka Band /USA/ - Jazz From New York to Chicago

Nový projekt tří naprosto rozdílných hudebníků, jejichž koncerty připomínají hudební dobrodružství. Známé duo Weller (saxofon) - Drobka (bicí), oblíbené od Chicaga po Milwaukee, je výjimečným jazzovým počinem. Díky originálnímu přístupu k jazzu i v jeho elektronické podobě nabízí stejně poutavý zážitek fajnšmekrům i úplným jazzovým nováčkům. Tentokrát navíc ve spolupráci s protřelým newyorským baskytaristou Mikem Parkerem, který se nevyhýbá funku, rocku ani fusion.

