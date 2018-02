Steven Santoro & Walter Fischbacher /USA, AT/

Hvězda mezi jazzovými zpěváky a spoluhráč samotného Stinga. Steven Santoro působil s mnoha hudebními veličinami mezinárodní proslulosti – od Jamese Genuse, Clarence Penna či Marca Cipruta po Johna Cowherda.

Jeho zatím poslední album "And I Will Love You" se stalo nejen lahůdkou pro kritiky, ale též jedním z divácky nejúspěšnějších singlů. Sametový Stevenův hlas a jeho jazzová vášeň vhodně spojená s mainstreamem a pop music je ozdobou každého předního hudebního podniku po celém světě. Tento koncert bude výjimečný i díky spolupráci s výtečným rakousko-americkým pianistou a mistrem fusion jazzu Walterem Fisbacherem a jeho bandem.