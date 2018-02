Klasický romský folklór, od folku přes world music až po styl, který si příznačně nazvali RomnRoll

Kapela Terne Čhave představuje na české i evropské hudební scéně zcela jedinečný fenomén. Jako jedna z mála romských kapel se totiž již od počátků, které sahají do 80. let, drží svých romských kořenů, nespokojí se však s nekonečnými variacemi na klasický romský folklór, ale vydává se na svébytnou cestu do různých hudebních oblastí. Jejich vývoj tak směřuje od folku přes world music až po styl, který si příznačně nazvali RomnRoll. Tento přístup jim v roce 2009 přinesl ocenění Anděl za desku More, love!

Co si z jejich hudby odnesete, je zcela na vás – pokud to ovšem bude pozitivní. Garantujeme, že tento generacemi prověřený příval energie a pozitivních emocí je tím nejlepším lékem na deprese, ať už jarní nebo podzimní. Vždyť na co by nám byly problémy, kdybychom se z nich nemohli vyzpívat nebo vytancovat.