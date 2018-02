Detoxikace pomocí bylin

Navrací se čas, kdy nás příroda opět volá k sobě a ukazuje, jaké silné, léčivé a úžasné poklady skrývá, a nabízí nám je v dostatečném množství.

Víme, jak funguje naše tělo? Jaké orgány jsou hlavními detoxikačními orgány a jak je udržovat v chodu? Bez porozumění propojenosti jednotlivých orgánů, nemůže být pochopen celek a to, proč a jak účelově detoxikovat, zda-li vůbec.

Renáta Jahodová, bylinářka tělem i duší, s vámi bude sdílet své zkušenosti a znalosti z oblasti účinné podpory zdraví českými bylinami.

Přednáška je vhodná pro každého, kdo má rád bylinky a rád by je využil co nejvíce. V rámci přednášky si povíme o celistvosti, ne o určité specializaci se na „podpořenou“ detoxikaci. Připravíme si detoxikační čaj „na míru“ a budeme zasvěceni do základních pravidel, jednoduše použitelných v praxi, které se detoxikace týkají.