Jak na stravování dlouhověkých

Přemýšlíte nad tím, jak změnit své stravovací návyky? Už jste mnohé zkusili, mnohé četli, ale pořád narážíte na protichůdné informace, úspěchy střídají neúspěchy a vy si vlastně nejste jistí, co je to „správné“?

Pak vám, stejně jako už stovkám účastníků před vámi, pravděpodobně otevře oči a zaktivuje synapse seminář Rogera Greena, zakladatele newyorské Academy of Healing Nutrition, který svým přístupem nadchl již mnoho lidí. Chcete najít něco přirozeného, dlouhodobě fungujícího, opřeného o časem prověřené principy a zároveň vhodného pro dnešní dobu a způsob života?

Přednáška je vhodná pro každého, kdo přemýšlí nad tím, čím a proč se stravuje. Pro každého, kdo rád zapojuje do svého života selský rozum a přirozenost a rád by našel základní vodítko pro to, jak je vnést do stravování podporujícího naše zdraví.

Kromě představení konceptu Stravování dlouhověkosti vám Roger prozradí, co můžeme aplikovat z tradičních výživových znalostí různých kultur, jak stavět na umírněnosti, rovnováze, jednoduchosti a jak si udržet dobré zdraví po celý život.

Ve stručnosti se dotkneme všech základních stavebních kamenů Stravování dlouhověkosti, díky čemuž dostanete jasný obrázek o tomto konceptu i konkrétní rady a návody pro váš každodenní život.