Jak na stravování dlouhověkých

Uvažujete nad tím, jak se správně stravovat? Stále narážíte na různé, často i protichůdné názory na to, co je to tzv. správně? Chcete najít něco přirozeného, dlouhodobě fungujícího, opřeného o časem prověřené principy a zároveň vhodného pro dnešní dobu a způsob života?

Přednáška Rogera Greena, zakladatele newyorské Academy of Healing Nutrition, je úvodem do celé problematiky Stravování dlouhověkosti – Rogerova unikátního stravovacího konceptu a poskytuje právě tato východiska.

Přednáška je vhodná pro každého, kdo přemýšlí nad tím, čím a proč se stravuje. Pro každého, kdo rád zapojuje do svého života selský rozum a přirozenost a rád by našel základní vodítko pro to, jak je vnést do stravování podporujícího naše zdraví.

Kromě představení konceptu Stravování dlouhověkosti vám Roger prozradí, co můžeme aplikovat z tradičních výživových znalostí různých kultur, jak stavět na umírněnosti, rovnováze, jednoduchosti a jak si udržet dobré zdraví po celý život.

Ve stručnosti se dotkneme všech základních stavebních kamenů Stravování dlouhověkosti, díky čemuž dostanete jasný obrázek o tomto konceptu i konkrétní rady a návody pro váš každodenní život.