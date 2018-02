Festival o zdravém životním stylu, o zdravém jídle, pohybu, odbornících, blogerech, trenérech a o všech, kteří ke zdravému životnímu stylu mají co říct. Restart je plný zajímavých přednášek, workshopů, besed a ukázek různých pohybových lekcí.

Těšit se můžete na zajímavé produkty a výrobky profesionálních prodejců, drobných farmářů, kuchařů a blogerů. Přijďte si užít den, relaxovat, dozvědět se něco nového, ochutnat něco zajímavého, vyzkoušet něco netradičního. Zkuste restart svého života, zkuste Restart s Dietou, bude to stát za to. Co vás čeká? Trendy v jídle a fitness, workshopy, masáže, beseda s Petrem Havlíčkem, reflexologie s Karlem Tejčkem, povídání nejen o bylinkách s blogerkou Dagmar Heřtovou, vaření s Gourmet Academy, zdravé saunování s Infinit, sportovní aktivity, online metody cvičení s FITJOY a Vítkem Živným, Power Yoga Akademie s Václavem Krejčíkem, Pole Dance – studio Pole Heaven, Laser game, Sportovní dětský koutek – školička Mini Heroes a bohatý Food court.