Křišťálový lev i skleněné šachy na výstavě protokolárních darů v Senátu

Křišťálový lev jako symbol české státnosti, sklo zdobené českým granátem či vybrané dary, které obdrželi v průběhu uplynulých dvaceti let představitelé Senátu od zahraničních delegací, si mohou prohlédnout návštěvníci v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Výstava protokolárních darů je ke zhlédnutí až do 15. dubna 2018.

Většina setkání státních představitelů se zahraničními delegacemi je tradičně završena výměnou darů. Jedná se o předměty, které jsou pro daný stát typické a které by měly navštívenou zemi připomínat. Senát Parlamentu ČR prezentuje Českou republiku především českým sklem. Prezidentům a šéfům parlamentních komor, kteří oficiálně navštíví Českou republiku, předává předseda českého Senátu křišťálového lva, který váží přes dva kilogramy a je vyroben z formy z období první republiky. Tento dar, který mají návštěvníci možnost si prohlédnout, je zajímavý i tím, že se nevozí do zahraničí, ale předává se pouze na území České republiky.

Kromě klasického českého křišťálu jsou vystaveny také dary ze skla barevného, zlaceného, zdobeného českým granátem či uměleckým motivem. Symbolický přesah mají křišťálové šachy, neboť politické jednání je v přeneseném slova smyslu šachovou partií.

K vidění je i celá řada darů, které obdržel předseda či místopředsedové Senátu od zahraničních partnerů. Mezi vystavovanými jsou tak nejenom dary z evropských zemí, ale i Japonska, Jemenu, Kanady či Nového Zélandu.

Výstava protokolárních darů se koná pod záštitou předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Boženy Sekaninové. Veřejnosti je přístupná od ledna do března vždy první víkend v měsíci a ve státní svátky od 10.00 do 16.00 hod. Od dubna každý víkend a ve státní svátky od 10.00 do 17.00 hod. Vstup volný.