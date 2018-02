World on fire | The Burning Man Collection by Marek Musil

Marek Musil se ve svém fotografickém cyklu zaměřil na fenomén amerického uměleckého festivalu Burning Man, který se od druhé poloviny osmdesátých let koná uprostřed nevadské pouště. S fotoaparátem navštívil i méně známé odnože festivalu, a to Midburn v Izraeli a AfrikaBurn v Jihoafrické republice. Obsáhlý fotografický triptych je subjektivním dokumentem z místa, kde svoboda ještě stále dýchá z plných plic a fungování společnosti je založeno na myšlence soudržnosti a respektu k lidem i k přírodě. Z fotografií uměleckých instalací, nápaditých alegorických vozů, bláznivých kostýmů i portrétů účastníků tímto získáváme možnost nasát svobodomyslnou atmosféru festivalů nejen na samotné výstavě, ale i v knize, jejíž uvedení a křest proběhla v rámci vernisáže.

