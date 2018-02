Milé děti, chtěly byste psa? A co na to pes? Chtěl by on Vás? Příjďte se podívat na jeden takový pří-běh psa jménem PES za domovem a přátelstvím. Pro malé (alespoň 4leté) i velké milovníky psů a blues.

Když se pes PES vydá hledat štěstí do světa, potká jednu ukřičenou holčičku, do které se úplně zamiluje. Jednoho dně o ní ale zjistí jednu strašnou věc - že má guláš v hlavě! Pes PES se tedy rozhodne svou paničku převychovat...

Pohádka s foukací a tahací harmonikou na motivy knihy Daniela Pennaca Pes paličák.