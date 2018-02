Holy Shit Party

S Candy Meatworks se více či méně pojí přízviska jako šílený, úchylný, bizarní, obskurní a to v podobě vizuální i hudební. Hlavně nečekejte nic normálního nebo standardního. Ve tvorbě CM najdete crossover žánrů jako funk, metal, punk, jazz a tzv. alternatívu. Nemají daleko k Primus, Mr. Bungle, Beastie Boys nebo King Crimson. Přijď! Neměj strach, nebude to bolet.

The Hops Party od prvních vteřin servírují energický garážový rock, který místy připomene grungeovou horečku první poloviny 90. let. Jednoduchá rytmika ve složení kytara & bicí dokáže vykřesat hutný zkreslený zvuk, kdy ostré riffy příjemně řežou do uší, ale zároveň se posluchač ani na moment neztrácí."

NORMAN BATES Nenechte si ujít znovuzrození této HC partičky z Rakovníku, která bude v únoru vydávat nové EP "Vlčím srdcem". Dva songy jsou už k poslechu na Bandzone.