Živá zahrada

Živou zahradu najdete na střeše pražské budovy Národního zemědělského muzea. Vyhlídková terasa nabízí nejen nádherný pohled na Prahu nebo prostor pro piknik, ale i možnost přivonět k bylinkám, pozorovat včely při práci, sledovat, jak dozrávají jablka, nebo si prohlédnout výstavu.

Oživená budova NZM se má stát ve finále jakousi pyramidou, při níž je návštěvník postupně proveden všemi etapami evoluce: od nejprimitivnějších způsobů obživy, jimiž byly sběr a lov, přes nejvýznamnější know-how lidstva, jímž je zemědělství, až po samotný vrchol pyramidy, jímž je jídlo. To je v biologickém, historickém i kulturním kontextu otázkou života a smrti, takže by si měl každý návštěvník uvědomit, jak významnou roli zemědělství hraje a co vše díky němu existuje, včetně nás samotných.

Pohled ze střechy Národního zemědělského muzea aspiruje na jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v celém hlavním městě, protože z ní lze dohlédnout na všechna významná místa historie i současnosti Prahy najednou.